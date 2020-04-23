Севастополь, , 18:03 — REGNUM Предстоящий туристический сезон в Крыму и Севастополе будет провальным из-за сохранения угрозы сохранения коронавируса. Об этом 23 апреля журналистам заявил депутат Законодательного собрания Сергей Борисов.

«Сохранение угрозы распространения коронавирусной инфекции представляет угрозу для работы пляжей предстоящим летом. А если они и откроются, то туристический сезон, скорее всего, в этом году будет провальным. Денег у туристов, чтобы приехать и потратить их на отдых в Севастополе и в Крыму, не будет», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заксобрании города заявили, что местные предприниматели, которые работали по упрощённой системе налогообложения, стали активно закрывать свою деятельность.

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