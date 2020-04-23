Севастополь, 23 апреля 2020, 18:03 — REGNUM Предстоящий туристический сезон в Крыму и Севастополе будет провальным из-за сохранения угрозы сохранения коронавируса. Об этом 23 апреля журналистам заявил депутат Законодательного собрания Сергей Борисов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заксобрании города заявили, что местные предприниматели, которые работали по упрощённой системе налогообложения, стали активно закрывать свою деятельность.
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