Ковров, Владимирская область, , 17:56 — REGNUM В городе Коврове (Владимирская область) 40 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, закупленные на благотворительные средства, также оказались непригодными для лечения COVID-19, сообщил портал «Ковровские вести».

По информации издания, привезённое в Ковров оборудование было куплено там же, где и 50 аппаратов для больниц областного центра, из-за которых 22 апреля было возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщало ИА REGNUM, спонсоры приобрели у костромской фирмы 50 аппаратов ИВЛ, которые предназначались для инфекционного госпиталя на базе городской больницы №6 города Владимира. Однако экспертиза показала, что использовать их для лечения осложнений, вызванных коронавирусом, нельзя: они оказались просроченными на 15 лет и не предназначались для длительной вентиляции лёгких.

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