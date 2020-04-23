Севастополь, 23 апреля 2020, 17:55 — REGNUM Севастопольцы, которые работали по упрощённой системе налогообложения, стали активно закрывать предпринимательскую деятельность. Об этом 23 апреля журналистам заявил депутат Законодательного собрания Сергей Борисов.
По его словам, в городе зарегистрировано 17,5 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Севастополе зарегистрировано 25 заражённых короновирусной инфекцией граждан. Режим самоизоляции в городе действует до 30 апреля.