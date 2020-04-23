Ковентри, Великобритания, , 17:41 — REGNUM Работа четырёх заводов британской компании Jaguar Land Rover будет возобновлена с 18 мая, сообщает 23 апреля Reuters.

В автомобильном холдинге заявили, что два завода начнут работать в Великобритании, один — Австрии и ещё один — в Словакии. Это сделано на фоне смягчения в странах введённых из-за пандемии ограничительных мер.

Позже возобновят работу, отметили в Jaguar, заводы и в других странах.

Напомним, ряд автопроизводителей по всему миру вынужден был приостановить работу из-за действующих в странах карантинных мер. Кроме того, развившийся экономический кризис отрицательно сказывается на спросе на автомобильную продукцию.

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