Киев, , 17:33 — REGNUM Спад промышленного производства на Украине в марте 2020 года составил 7,7% в сравнении с данными за март прошлого года.

Об этом сегодня, 23 апреля, государственная служба статистики Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

С учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в марте в годовом выражении вообще упало на 8,6%.

Таким образом, темпы падения промпроизводства на Украине существенно увеличились — в феврале они составили всего лишь 1,5%.

Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в марте в производстве автотранспортных средств — на 27,7%.

ИА REGNUM напоминает, что промышленное производство на Украине падает уже много месяцев подряд. По официальным данным, в 2019 году промышленность упала на 1,8%, но столь низкий показатель объясняется тем, чем в начале прошлого года еше наблюдался некоторый рост. В предыдущем правительстве Алексея Гончарука падение промышленного производства объясняли общемировой тенденцией, а промышленная рецессия в мире является прежде всего следствием глобальных торговых войн.