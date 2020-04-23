Ташкент, , 16:16 — REGNUM В Узбекистане в результате карантина значительно сократились объемы производства и оказания услуг на 196 тысячах предприятий, в результате карантина естественным образом выросло число безработных, налоговые поступления снизились на 30−40 процентов в ряде областей, а в некоторых районах и городах — более чем на 50 процентов. Об этом говорилось на видеоселекторном совещание под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, посвященного вопросам обеспечения занятости и недопущения снижения доходов населения.

«В таких тяжелых условиях государством принимается ряд мер. В частности, согласно принятым месяц назад двум постановлениям число семей с детьми, которым положены пособия и материальная помощь, увеличено с 595 тысяч до 655 тысяч (один доллар-1,15 млн сумм), то есть на 60 тысяч. Вместе с тем продлены сроки выплат по кредитам населения на сумму 3 триллиона 260 миллиардов сумов.

В период карантина за счет Фонда содействия занятости и Фонда общественных работ обеспечена занятость 141 тысячи 800 безработных граждан, им выплачена заработная плата на сумму 43 миллиарда 225 миллионов сумов. При этом центрами координации спонсорской деятельности 219 тысячам семей розданы продукты питания и санитарно-гигиенические товары.

«Однако нельзя ограничиваться этим. Меняющаяся с каждым днем обстановка требует принятия дополнительных мер по обеспечению занятости и социальной защите нуждающихся семей». Отмечалось на совещании.

В частности, указывалось, что предпринимателям и фермерам следует помогать бедным семьям занятию хозяйством на приусадебных участках, выделять наделы в своих землях для выращивания повторных культур, содействовать надомному труду, а государство, в свою очередь, предоставит таким субъектам отсрочку или рассрочку по налогам либо кредиты.

Отмечена необходимость трудоустройства людей, которые были безработными и до карантина, зависели от ежедневного заработка.

В частности, указано на возможность создания 14 тысяч новых рабочих мест за счет организации сельскохозяйственных кооперативов и домашних теплиц. Поставлена задача охватить сезонными работами 110 тысяч человек, общественными работами — 167 тысяч.

Имеется возможность создания 52 тысяч рабочих мест за счет создания садов, виноградников и теплиц на 26 тысячах гектаров, 785 тысяч рабочих мест в шелководческой отрасли, 75 тысяч рабочих мест в сферах строительства и инфраструктуры.

Также подчеркивалось, что в настоящее время остановили деятельность или значительно потеряли в выручке 13 тысяч предприятий общего питания, 45 тысяч предприятий торговли, 19 тысяч сервисных, 7 тысяч транспортных предприятий.

Отмечена необходимость создания удобной и простой правовой системы для поддержки и легализации деятельности самозанятых людей.

В настоящее время таким гражданам разрешено заниматься 85 видами деятельности. На совещании указано расширить этот перечень, разрешить все виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законодательством. Будет внедрен механизм уведомительной регистрации самозанятых.