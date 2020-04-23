Москва, , 16:10 — REGNUM Цена на нефть марки Brent 23 апреля с утра открылась ростом на 6%, в настоящий момент темпы роста немного замедлились, но цена снова превышает $25 за баррель. Растёт также и многострадальная техасская нефть WTI, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 15,03 млн баррелей, однако меньше, чем ожидал рынок — прогнозы не превышали 15,2 млн баррелей.

Однако рост, которым 22 апреля завершились драматические торги на нефтяном рынке, и сегодняшнее продолжение роста было вызвано, скорее всего, неподтверждёнными сообщениями в СМИ.

В частности, о том, что Саудовская Аравия уже начала сокращать добычу нефти, не дожидаясь официальной даты вступления в силу условий соглашения ОПЕК++, а также о том, что Китай начал закупки сильно подешевевшей нефти в свой стратегический резерв.

Агентство IHS выпустило обзор, в котором говорится о том, что мир переживает мучительный конец американской «сланцевой революции», и это связано с низкими ценами на нефть, не позволяющими сланцевикам работать в прибыль.

На сегодняшний день ожидается цена по нефти марки Brent в коридоре от $24 до $26,50 за баррель», — считает эксперт.

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