Вашингтон, , 16:14 — REGNUM Еще 4,4 миллиона американцев обратились за помощью по безработице на прошлой неделе, сообщает 23 апреля в своем твиттере экономический обозреватель Washington Post Хизер Лонг.

Более 26,4 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице с тех пор, как президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, а уровень безработицы, предполагает источник, в США сейчас, вероятно, близок к 20%.

«Конгресс должен принять меры, чтобы вновь нанять рабочих и подготовить их к работе, — комментирует эту новость сенатор Джош Хоули. — Чтобы экономика вновь открылась, должны быть рабочие места! Пусть Америка снова будет готова к работе».

По мнению лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти, в столь стремительном росте числа безработных виноваты демократы, сама ситуация не должна была развиваться таким образом.