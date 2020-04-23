Москва, , 16:05 — REGNUM Российский рубль 23 апреля смотрится неплохо и выглядит уверенным в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США во второй половине дня торгуется по 75,26 руб. и может закрепиться пока в коридоре 75−77 руб. Евро отступил к 81,54 руб. и оставляет за собой возможность стабилизации в диапазоне 81−83 руб.

Стратегически все остается на своих местах, а внутридневные колебания мало что меняют глобально.

Сейчас рубль откликается на коррекцию в нефти. Массовый психоз в майском фьючерсе на WTI, похоже, закончился, и рынок готов стабилизироваться.

Для рубля это означает сокращение стрессовой составляющей, что и отыгрывается инвесторами.

При этом совершенно необязательно, что нефть сейчас будет бесперебойно двигаться вверх, так как на низком спросе это невозможно.

Но инвесторов поддерживают надежды относительно того, что хотя бы резких провалов вниз пока не случится», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль вполне может укрепиться до 75 за доллар