Чебоксары, , 16:03 — REGNUM В Чувашии создаётся казенное учреждение «Республиканский центр бухгалтерского учета», которое объединит бухгалтерии министерств и ведомств «для оптимизации их работы». Соответствующее постановление подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно постановлению, основные цели деятельности регионального центра бухгалтерского учета — начисление физлицам зарплаты, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей, а также ведение бюджетного учёта. Штат вновь создаваемого казённого учреждения будет состоять из шести единиц.

По словам вице-премьера — и. о. министра финансов Михаила Ноздрякова, это позволит создать «единое информационно-аналитическое пространство», повысить качество ведения бухучёта и отчётности в государственном секторе.

Пилотами выбраны минфин и мининформполитики Чувашии. Затем будут централизованы бухгалтерские службы всех министерств и ведомств.

«Сразу решается несколько задач. Во-первых, цифровизация таких важных функций, во-вторых, через централизацию будет обеспечена оптимизация численности работников. И как итог — повышение эффективности использования бюджетных денег за счет, в том числе, экономии времени и ресурсов «, — отметил врио главы Чувашии Олег Николаев.

В штате учреждения будет шесть единиц.