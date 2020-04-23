Киев, , 16:07 — REGNUM Первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2 млрд Украина может получить уже во втором квартале 2020 года, заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий 24 апреля во время онлайн-брифинга.

«Обновлённый прогноз НБУ предполагает получение первого транша финансирования на сумму около $2 млрд во втором квартале», — сообщил он.

Смолий рассказал, что транш МВФ позволит покрыть дефицит бюджета Украины, который вырос до 7,5% ВВП, а также рассчитаться с долгами и поддержать бизнес в условиях пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нацбанк Украины спрогнозировал годовое падение ВВП Украины на уровне 5%, что всё равно оптимистичнее прогноза МВФ — 7,7% падения.

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