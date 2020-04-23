Душанбе, , 16:00 — REGNUM Несмотря на заверения правительства Таджикистана о том, что цены на товары первой необходимости будут регулироваться, они все равно продолжают дорожать. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает «Азия-Плюс».

Особенно резко в цене поднялся картофель: если в начале марта на рынках Душанбе стоимость 1 кг составляла в среднем 4 сомони, то сейчас — от 6 до 9 сомони.

Интересно, что самый дешевый картофель можно купить на прибазарных ярмарках, но в ограниченном объёме — не больше пяти килограмм в одни руки.

«Чтобы всем хватило», — объясняют продавцы.

Дефицит картофеля в Таджикистане связывают с тем, что прошлогодний урожай уже закончился, а новый ещё не созрел. При этом завозить картофель из Китая и Афганистана из-за закрытых границ нет возможности, а доля импорта картофеля из России и Узбекистана слишком мала. Её не хватает для удовлетворения растущих потребностей населения страны.

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