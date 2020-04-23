Бишкек, , 15:53 — REGNUM В Киргизию из России доставлена вторая партия пшеницы в объеме 760 тонн. На днях в страну прибудут еще 53 вагона с пшеничным зерном. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 23 апреля.

Отмечается, что сейчас на складах фонда государственных материальных резервов уже имеются запасы пшеницы и муки, достаточные для обеспечения продовольственной безопасности республики на ближайшее время.

ИА REGNUM напоминает, что ранее фонд государственных материальных резервов Киргизии заключил с Продовольственной корпорацией России соглашение о закупке 33 000 тонн пшеницы.

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