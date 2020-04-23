Сеул, , 15:52 — REGNUM 22 апреля в китайский город Сиань провинции Шэньси прибыла группа из 200 инженеров южнокорейской компании Samsung Electronics. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, по прибытию все специалисты прошли проверку и были помещены на двухнедельный карантин.

Напомним, что 28 марта власти КНР закрыли границы для большинства иностранцев. Данное решение было принято на фоне сохраняющихся опасений по поводу растущих случаев завоза коронавируса извне.

Отметим, что городе Сиань расположено два завода Samsung Electronics по производству полупроводников. В конце прошлого года южнокорейская компания приняла решение инвестировать $8 млрд в расширение мощностей на одном из предприятий.

Читайте также: Компания Samsung Electronics инвестирует $8 млрд в развитие завода в Китае