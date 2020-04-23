Тбилиси, , 15:50 — REGNUM Члены Совета инвесторов и правительства Грузии начнут совместную работу по разработке новой инвестиционной стратегии. Данное решение было принято 23 апреля во время совместной онлайн-конференции, сообщает агентство Report.

По данным журналистов, конференцию проводила министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили. Она выразила благодарность организациям-донорам, которые обещали выделить Грузии $3 млрд в качестве финансовой поддержки. На встрече было решено приступить к выработке шагов для привлечения в страну новых инвестиционных вложений.

Также на конференции обсудили экономическую ситуацию, сложившуюся в стране на фоне пандемии коронавируса в мире и антикризисные меры, которые собирается проводить правительство Грузии.

Напомним, советник грузинского премьер-министра Ираклий Чиковани ранее заявил, что 24 апреля общественности будет представлен антикризисный план, в отсутствии которого оппозиция упрекает правительство.

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