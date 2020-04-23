Ташкент, , 14:30 — REGNUM Ограничения на экспорт сырья для производства медицинских изделий ввели в Узбекистане с 1 мая по 31 декабря 2020 года. Об этом 23 апреля сообщает издание Kun. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

На тот же срок вводится запрет на импорт цементной продукции. Ограничительные меры связаны с падение спроса на цемент в Узбекистане из-за остановки строительства множества объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2020 года внешний товарооборот Узбекистана составил $8,14 млрд, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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