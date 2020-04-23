Сеул, , 14:28 — REGNUM В первом квартале 2020 года операционная прибыль южнокорейской компании SK Hynix, специализирующейся на производстве полупроводниковой памяти, составила 80,3 млрд (~$65,1 млн), а объём продаж — 7,1 трлн вон (~$5,7 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, операционная прибыль сократилась на 41,1%, а продажи, напротив, выросли на 6,3%.

Известно, что ранее эксперты прогнозировали прибыль компании на уровне 59,1 млрд вон (~$47,9 млн), а объём продаж — на 6,8 трлн вон (~$5,52 млрд).

В компании отметили, что не смотря на распространение коронавирусной инфекции финансовые показатели компании увеличились, однако перспективы на будущее по-прежнему остаются туманными. Тем не менее, заводу по производству полупроводников, расположенные в других странах мира, продолжают работать в штатном режиме с соблюдением всех рекомендаций и требований правительства.