Душанбе, , 14:08 — REGNUM За первые три месяца 2020 года в Таджикистане объём грузоперевозок всеми видами транспорта составил порядка 18,5 млн тонн, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 7%, сообщает агентство по статистике при президенте Таджикистана.

Самым популярным традиционно остаются автомобильные перевозки. В январе-марте 2020 года автомобильным транспортом было перевезено 91,7% грузов, железнодорожным и авиационным транспортом — порядка 8,3% и 0,001% соответственно.

Аналитики отмечают, что в сравнении с показателями аналогичного периода 2019 года грузоперевозки с использованием автотранспорта и железнодорожного транспорта выросли на 5,7% и 24,3% и составили 16,9 млн тонн и 1,5 млн тонн соответственно.

Однако перевозка грузов при помощи воздушного транспорта в сравнении с аналогичным периодом 2019 года наоборот снизилась на 40,5% и составила лишь 200 тонн.

Отмечается, что за первые три месяца 2020 года внешнеторговый оборот увеличился на 7,5%, в сравнении с показателем за тот же период 2019 года.

Рост товарооборота с Грузией вырос в 16,1 раза, с Южной Кореей — в 2,1 раза, с Индией — на 60%, с Узбекистаном — на 30%, с Киргизией — на 26%, с Казахстаном — на 25%.

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