Цхинвал, , 14:09 — REGNUM Мониторинг цен в магазинах Южной Осетии начали сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство экономического развития установило предельные розничные надбавки в размере не более 20% на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости и не более 10% на медикаменты», — говорится в заметке пресс-службы.

Сообщается, что в торговых объектах, где уже были проведены проверки, нарушений не выявлено. В ведомстве принимают жалобы от населения о завышенных ценах.

Напомним, Южная Осетия для защиты населения от коронационной инфекции полностью закрыла госграницу с Россией с 5 апреля.

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