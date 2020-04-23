Минск, , 14:00 — REGNUM Правительство Белоруссии внесло на рассмотрение Александра Лукашенко пакет антикризисных мер, которые он оценил в ходе состоявшегося сегодня, 23 апреля совещания с высшим руководством республики. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Совмин предложил меры в части налогообложения, арендных и трудовых отношений, а также ряда мер социальной поддержки. Лукашенко признал, что «вся мировая экономика находится под давлением еще никем не решенной проблемы — так называемой пандемии».

Ответ Лукашенко был таков: «Это будут рекомендации губернаторам. И каким-то предприятиям, за которые правительство непосредственно отвечает. Если мы будем выделять какие-то денежные средства для экономики — их будут делить губернаторы, они этого потребовали. Они говорят: мы сами разберемся — или магазин поддерживать, химволокно, или какое-то ковровое предприятие. Они правы, им там виднее, если мы будем эти средства кому-то выделять. Мы не должны из Минска чайной или столовой ложкой делить эти деньги, кому что достанется. Не надо этим заниматься. И слава богу, что регионы берут на себя эти вопросы».

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По мнению Лукашенко, надо стимулировать людей и особенно малый бизнес к работе. Он уточнил: «Чтобы те же рестораны везли обеды на предприятия, не задирая цены, домой к людям: мы же попросили стариков сидеть дома, а их надо накормить. Есть многие семьи, которые самоизолировались, — их тоже надо накормить. И многие рестораны пошли по этому пути, а некоторые сидят, сложив руки, и ждут, что им кто-то что-то даст. Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет: где это взять? Мы что, будем сегодня забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет».

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«Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике. Надо сохранить ценовую устойчивость, по меньшей мере, на самые важные для людей товары и услуги. Правительству не стоит вмешиваться в деятельность министерства антимонопольного регулирования и торговли. Пускай министр со своими подчиненными принимает решения. И главное — мы должны обеспечить занятость. Надо стимулировать людей, чтобы они работали, стимулировать малый бизнес», — сообщил Лукашенко в ходе совещания.

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«У нас нет иных источников для жизни, кроме труда наших людей», — подчеркнул белорусский лидер.