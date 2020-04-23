Сеул, , 13:57 — REGNUM В связи с эпидемией коронавируса в первом квартале 2020 года ВВП Южной Кореи упал на 1,4% по сравнению с прошлым кварталом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, это самый низкий показатель с четвертого квартала 2008 года.

В годовом исчислении показатель составил 1,3%, что также является минимальным показателем с третего квартала 2009 года.

Среди основных причин ухудшения показателей эксперты отмечают сокращение экспорта и потребления в частном секторе на фоне замедления роста инвестиций в строительство и производственные мощности.

Напомним, что ранее глава Банка Кореи отметил, что в 2020 году темпы роста экономики Южной Кореи могут быть ниже 2,1%.

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