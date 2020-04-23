Москва, , 12:17 — REGNUM Если бы глава Банка России Эльвира Набиуллина была «чиста, аки ангел», то она бы просто пошла к президенту России и потребовала бы соответствующим образом повлиять на министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал информацию о том, что Банк России будто бы направил письмо в Минэкономразвития РФ, в котором попросил «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» Глазьева. Поводом для этого якобы послужило недавнее предложение Глазьева обложить налогом валютообменные операции.

«Представьте себе, что сейчас готовится очередное обрушение рубля — всё уже готово, физическое золото куплено, банки затарились валютой, а тут Глазьев объясняет в официальном документе, что так делать нельзя, — предположил Хазин. — И если всё уже готово, и, более того, конкретные люди взяли на себя конкретные обязательства, то останавливать запущенную машину становится страшно дорого. Поневоле возникает естественное желание заткнуть этого самого человека. Но Глазьев — международный чиновник, назначенный президентом. Если бы Набиуллина была чиста, аки ангел, она бы просто пошла к президенту. И потребовала бы от него умерить зарвавшегося чиновника. Но она этого не сделала».

Поэтому, как предположил Хазин, Набиуллина, возможно, и написала это письмо, в «котором просит разобраться с опасным прецедентом в рамках чисто аппаратной этики».

«Она, разумеется, совершенно не собиралась делать это письмо публичным, — не исключил Хазин. — Но тогда почему она просто не позвонила и не поговорила с соответствующими персонажами лично? Представьте себе, что она уже должна отвечать по упомянутым выше конкретным обязательствам. Или ранее доложила по инстанции в МВФ, что «всё схвачено, и никто уже не дёрнется». И тогда она должна доказать некоторым серьёзным людям, что она предпринимает меры».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники сообщил, что Центральный банк России попросил Министерство экономического развития сдерживать информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.