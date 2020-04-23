Улан-Удэ, , 12:17 — REGNUM С введением ограничительных мер из-за угрозы коронавируса в Бурятии растёт число объявлений о продаже «готового бизнеса». Как сообщает «Байкал-Daily», хозяева выставляют на продажу действующие кафе и гостиницы.

В частности, продаётся известный ресторан в центре Улан-Удэ, а также небольшие кафе в столице республики и районах. Владелец ещё одного кафе начал продажу мебели и оборудования.

«Помимо этого, продаются отели и гостиницы, а в Иволгинском районе на продажу выставлен целый юрточный кемпинг, который «привлекает множество иностранных туристов со всего мира», — передаёт портал.

Напомним, туристическая отрасль республики ранее была признана одной из наиболее пострадавших от ограничительных мер. Как сообщало ИА REGNUM, загрузка гостиниц снизилась на 70%, а снижение объема платных услуг в этой сфере составит на 2,6 млрд. рублей или до 80% от уровня 2019 года.

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