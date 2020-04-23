Омск, , 12:08 — REGNUM Депутаты Заксобрания Омской области на заседании 23 апреля поддержали два законопроекта о налоговых льготах для омского бизнеса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Приняты законопроекты о снижении стоимости патента в десять раз в 2020 году, а также о введении льгот по транспортному налогу.

Ранее омский губернатор Александр Бурков утвердил антикризисный план, включающий 54 мероприятия и направленный на «нивелирование негативных последствий пандемии коронавируса для экономики региона».

Областное минэкономики подготовило четыре законопроекта для поддержки бизнеса. 23 апреля их рассмотрели депутаты Заксобрания. Принят законопроект о снижении стоимости патента в 2020 году в десять раз. Данное изменение касается видов деятельности, по которым возможно применение патентной системы налогообложения.

Кроме того, одобрено внесение изменений в закон Омской области «О транспортном налоге». Налогоплательщики, осуществляющие перевозку пассажиров на автобусных муниципальных и межмуниципальных маршрутах, в 2020 году полностью освобождаются от уплаты транспортного налога. Организации, осуществляющие аэропортовую деятельность, предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие основные общеобразовательные программы, освобождаются от уплаты налога на 50%.

Ещё два законопроекта приняты к рассмотрению, по ним работа продолжится. Речь идёт об установлении минимально возможных ставок по упрощенной системе налогообложения и установлении пониженной ставки по налогу на имущество на 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 23 апреля подтверждено 53 случая заражения коронавирусом. В регионе действует режим самоизоляции.

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