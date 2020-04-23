Уфа, , 12:07 — REGNUM Житель Башкирии Марат Яримов, чьи данные совпадают с данными депутата Бурзянского района республики, судится с ПАО «Транснефть» за права на изобретения — способ добычи и способ транспортировки нефти. Иск подан в суд по интеллектуальным правам, но пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск подан 21 апреля 2020 года, подробности пока неизвестны. Между тем это не первая попытка Яримова защитить свои исключительные права на изобретение, которые он считает нарушенными. В феврале 2019 года суд уже возвратил ему иск, поданный к «Башнефти», «Транснефти» и «Татнефти».

Судья в иске 2019 года отмечал, что истец обратился с иском «о защите нарушенных исключительных прав на изобретение путём признания факта, имеющего юридические последствия». Истец требовал признать «не соответствующим закону использование ответчиками патентов на изобретение №2 645 698 «Способ добычи нефти» и №2 622 119 «Способ транспортировки нефти» при выполнении соответствующих технологий в своей коммерческой и технологической деятельности». В требованиях также говорилось о необходимости «заключения лицензионного соглашения».

Депутат по образованию инженер-электромеханик. Данные истца и народного избранника идентичны, а также оба проживают в селе Старосубхангулово Бурзянского района Башкирии.