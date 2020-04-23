Мадрид, , 12:07 — REGNUM В марте 2020 года число посетителей отелей в Испании сократилось почти на 66% с начала года. Об этом 23 апреля сообщает Reuters.

По данным журналистов, причиной снижения числа туристов до 1 млн 190 тыс. человек стали карантинные меры, введенные правительством Испании из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что туризм в Испании приносит примерно 12% от ВВП страны, тем не менее правительство приняло решение о введении запретов. Гостиницы начали постепенно закрываться с 19 марта, полное закрытие произошло 26 марта.

Напомним, Испания является одной из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса стран, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения инфекцией превысило 204 тыс. человек.

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