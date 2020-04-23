Москва, , 12:02 — REGNUM На фоне коронавируса в Госдуме предлагают ввести уведомительный характер мер поддержки предпринимателей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

«Механизмы сейчас работают только в ручном режиме. Надо добиться того, чтобы был реализован принцип не заявительного характера, а выявительного характера, когда меры поддержки, если они есть — мы готовим рекомендации ФНС — чтобы они смотрели финансовые показатели организации и в формате как бы push-технологии предлагали, чтобы, например, предприниматель знал: в связи с падением вашего товарооборота вы имеете право на такие-то и такие-то меры поддержки. Мне кажется, пора внедрять уже сервисную модель работы государства и бизнеса с точки зрения принятых мер поддержки, а не дожидаться, когда он придёт с заявкой и заполнит какую-то справку», — заявил глава комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса Дмитрий Сазонов («Единая Россия»).

Он обратил внимание на то, что «инструкции никому не розданы, и понятных алгоритмов поведения предпринимателя не разработаны».

"Это для нас очень важный вопрос, мы его прорабатываем», — заверил парламентарий.