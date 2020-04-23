Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM Петербуржцы продолжают жаловаться на дороговизну лимонов, имбирь же постепенно дешевеет. Об этом заявил 23 апреля руководитель петербургского управления Федеральной антимонопольной службы Вадим Владимиров, передает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, скачки цен на имбирь и лимоны фиксировали по всей стране в связи с ажиотажем из-за коронавируса.

Лимоны в магазине Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«В день приходит порядка 20−25 жалоб на цены, прежде всего на маски и на лимоны. По ощущениям, за три-четыре дня имбирь свой катастрофический рост цены прекратил и вроде даже начал снижаться. Информация, которая бытует среди жителей нашего города, содержит сведения о том, что имбирь спасает от COVID-19. Я не врач, не могу судить о волшебных свойствах имбиря, но раз его цена взлетела до 7 тысяч рублей за килограмм, наверное, он сильно помогает», — иронизирует Владимиров.

ФАС не может вмешаться в ценовую политику продавцов имбиря, указал он, так как это не товар первой необходимости, и законодательство запрещает это делать.

Не является товаром первой необходимости и подорожавший в период карантина лимон.

«Лимон, насколько я знаю, у нас в РФ произрастает достаточно нерегулярно, 90% его завозится из южных краёв, других стран. Естественно, с атакой коронавируса логистические цепочки там претерпели некоторые изменения, поэтому дефицит лимона при повышенном спросе легко объясним экономическими причинами, а вовсе не каким-то заговором», — сказал Владимиров.

Он предполагает, что в ближайшее время цены на имбирь и лимоны придут в норму, а спрос сравняется в точке безубыточности с предложением.

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