Нур-Султан, , 11:59 — REGNUM Потери местных бюджетов регионов Казахстана в 2020 году составят 230 млрд тенге ($528 млн). Об этом 23 апреля заявил директор департамента развития предпринимательства министерства национальной экономики Чингис Ахметов на брифинге.

По его словам, потери связаны с налоговыми льготами для бизнеса, отменой некоторых платежей. Вместе с тем потери местных бюджетов компенсируют за счет республиканского бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве национальной экономики Казахстана прогнозируют снижение валового внутреннего продукта (ВВП) республики по итогам 2020 года на 0,9%.

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