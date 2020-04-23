Москва, , 12:16 — REGNUM Банки России рекордно нарастили в марте выдачу корпоративных кредитов — на 1 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.

Мартовский рост составил рекордные 2,6%. Так, за весь 2019 год корпоративные кредиты увеличились на 5,8%.

При этом наибольший рост пришёлся на последнюю неделю марта, отметили в ЦБ. Вероятно, таким образом компании решили компенсировать выпадающие денежные потоки, связанные в том числе с нерабочей неделей.

Корпоративные кредиты, добавляет регулятор, нужны на оплату текущих расходов, включая зарплаты, аренду и налоги. Их рост также связан со снижением активности на рынке облигационных займов и возможными ожиданиями роста кредитных ставок и повышения «консервативности» банков.