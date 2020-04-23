Пекин, , 11:43 — REGNUM Власти Китая приняли решение выделить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще $30 млн для борьбы с коронавирусной инфекций. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в своем Twitter.

Отмечается, что деньги выделены в частности для улучшения и развития систем здравоохранения развивающихся стран.

«В этот важный момент поддержка ВОЗ — это поддержка мультилатерализма и международной солидарности», — написал Чуньин.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Китай выделил ВОЗ $20 млн на борьбу с коронавирусом.

Отметим, ранее в ВОЗ указали на Европу как на территорию с максимальным числом скончавшихся людей с диагнозом COVID-19 и максимальным числом заражённых вирусом SARS-CoV-2.

На европейском пространстве скончались 109 952 человек, коронавирус выявлен за всё время у 1 219 486 человек. За минувшие сутки в Европе количество случаев заражения увеличилось на 32 302, а летальных исходов — на 3618.