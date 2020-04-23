Канберра, , 11:40 — REGNUM Просьба представителей авиакомпании Virgin Australia к австралийскому правительству о спасении от банкротства отклонена. Об этом 23 апреля сообщает Newsru. Власти предлагают авиакомпании помочь себе самостоятельно.

Журналисты отмечают, что одним из владельцев авиакомпании является Ричард Брэнсон, который с состоянием свыше 5 млрд долларов входит в ряд богатейших людей Великобритании. Ему и прочим владельцам правительство предложило вложить собственные средства в спасение собственного проекта.

Авиакомпания до недавнего времени располагала штатом в 10 тысяч человек, из которых уволила 80%. Временно назначенные управляющие призваны реализовать антикризисную программу, которая позволит авиакомпании избежать разорения.