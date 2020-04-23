Рига, , 11:32 — REGNUM В Латвии зафиксировали рост грузовых перевозок в условиях введённого режима ЧС на 15%. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил начальник Государственной пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс на заседании комиссии Сейма (парламента) по гражданству, миграции и единству общества.

«Это связано с тем, что Литва фактически полностью закрыла свою границу, именно поэтому часть грузопотока была перенаправлена через Латвию. В Силиене и Патерниеки, граница с Белоруссией, грузоперевозки выросли», — сказал Пуятс.

При том, что число въезжающих людей в Латвию сократилось на 83%, а выезжающих на 86%, отметил он. По его словам, латвийские пограничники всего выдали более 74 000 удостоверений для транзитного пересечения территории страны.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.