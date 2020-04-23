Тбилиси, , 11:37 — REGNUM Проверку компаний, занимающихся в Грузии онлайн-торговлей, начали 23 апреля сотрудники минздрава и минэкономразвития. Об этом рассказала журналистам министр экономики Натия Турнава, сообщает грузинское Общественное телевидение.

Как сообщила глава экономического ведомства, за неделю планируется проверить 260 объектов. Эти предприятия обратились с просьбой разрешить им возобновить свою деятельность.

«В ближайшие дни мы сконцентрируемся на проверке компаний, занимающихся онлайн-торговлей, потому что, как только чрезвычайные ограничения начнут снимать, онлайн-торговля станет одним из приоритетов и первой областью», — рассказала Турнава.

Напомним, с введением режима чрезвычайного положения в Грузии в стране была запрещена онлайн-торговля, за исключением продовольственных товаров и товаров медицинского назначения. Это объясняется опасениями, что через курьеров может распространяться коронавирус.

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