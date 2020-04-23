Челябинск, , 10:47 — REGNUM Высокоскоростная железнодорожная магистраль Челябинск — Екатеринбург не появится в ближайшее время. Проект заморожен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в хозяйственном партнёрстве «Уральская скоростная магистраль».

Причиной такого шага стала ситуация в мире и России. Решение о заморозке приняло общее собрание участников ХП «УСМ». Оно вызвано необходимостью перераспределить ресурсы для преодоления кризиса, который повлекло распространение коронавирусной инфекции.

В компании выражают уверенность в том, что после стабилизации ситуации и наступления более благоприятной обстановки данный проект снова окажется в повестке дня. Как сообщало ИА REGNUM, высокоскоростная магистраль должна связать Челябинск и Екатеринбург. Она планируется как часть транспортного коридора «Евразия» от Берлина до Пекина.

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