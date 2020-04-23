Москва, 23 апреля 2020, 10:28 — REGNUM ФГУП «Государственный музейно-выставочный центр «Росизо» на фоне пандемии коронавируса планирует провести международный фестиваль музеев «Интермузей-2020» в онлайн-формате. Начальная цена аукциона на организацию и проведение мероприятия составляет более 26 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Аукцион пройдёт 30 апреля 2020 года, его начальная цена — 26 116 500 рублей. По условиям тендера, провести мероприятие победитель должен 27−29 мая 2020 года, то есть на подготовку ему отводится менее месяца.
Напомним, фестиваль является ежегодным мероприятием. В этом году его в свете пандемии проведут в онлайн-формате на базе портала imuseum.ru. В рамках деловой программы планируется продемонстрировать инновации музейного дела, включая «технологии и методики вовлечения общества в культурную событийную среду, создаваемую музеями и иными культурными учреждениями».
Задача организатора — адаптировать и проработать за месяц концепцию мероприятия под новый формат, сформировать план мероприятий, а также изготовить имиджевый видео-ролик, доработать интернет-портал. Помимо этого, за отведённый месяц победитель должен собрать и адаптировать контент «виртуальной экспозиции музеев на портале imuseum.ru — не менее 100 музеев».
Деловая программа будет проходить в форме онлайн-трансляций и заранее записанных лекций.
Источник финансирования этого мероприятия — «субсидия из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».