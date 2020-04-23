Москва, , 10:16 — REGNUM Просьба Центробанка сдержать публичную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бывшего советника президента Сергея Глазьева — это крайне неординарное событие, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя просьбу ЦБ РФ.

«Министр экономического развития России Максим Решетников поставлен в крайне неудобное положение, потому что он по своему аппаратному весу гораздо легче, чем господин Глазьев или заместитель министра Михаил Бабич.

Но авторы и не надеялись на то, что Решетников сможет прикрикнуть на Глазьева, им был необходим пиар повод для привлечения внимания президента.

Они апеллируют к целостности позиции России в денежно-финансовой политике и понимают, что приказать Глазьеву может только президент РФ Владимир Путин», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ попросил Минэкономразвития сдерживать информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бывшего советника президента Сергея Глазьева.

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