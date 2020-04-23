Москва, 23 апреля 2020, 10:16 — REGNUM Просьба Центробанка сдержать публичную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бывшего советника президента Сергея Глазьева — это крайне неординарное событие, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя просьбу ЦБ РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ попросил Минэкономразвития сдерживать информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бывшего советника президента Сергея Глазьева.
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