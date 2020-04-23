Порт-Луи, , 10:14 — REGNUM Флагманский перевозчик Маврикия — авиакомпания Air Mauritius — объявила о своем банкротстве из-за сложившейся на фоне коронавируса ситуации. Об этом говорится в заявлении компании.

В авиакомпании отметили, что существует неопределенность относительно того, когда возобновится международное авиасообщение, и Air Mauritius не сможет выполнить свои финансовые обязательства в обозримом будущем.

«Поэтому правление приняло решение передать компанию под внешнее управление», — цитирует РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН Зураба Пололикашвили, в 2019 году число путешественников в мире достигало 1,5 млрд, в 2020 году этот показатель может сократиться на 30%.

«Это может привести к сокращению доходов от туризма на $500 млрд и к потере миллионов рабочих мест», — сказал он.

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