Пермь, , 10:08 — REGNUM В Пермском крае в банки на 15 апреля поступило 2319 заявок от граждан о предоставлении кредитных каникул. Рассмотрено 1 835 обращений, из них одобрено 56%, сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Большинство одобренных заявок приходится на ипотеку — 82%. Доля одобренных требований по потребительским кредитам и кредитным картам составила 61% и 58% соответственно. Меньше всего одобрено заявок на каникулы по автокредитам — 10%.

Основной причиной отказов в предоставлении банками отсрочек стало превышение максимального размера кредита, который установило правительством РФ для разных видов кредитования.

Федеральный закон № 106-ФЗ от 03 апреля 2020 года предусматривает возможность для населения получить отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до полугода в том случае, если граждане пострадали от снижения доходов в связи с пандемией коронавируса.