Тбилиси, , 09:20 — REGNUM Агентство гражданской авиации Грузии объявило о продлении запрета на регулярные авиасообщения с другими странами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства, опубликованном 22 апреля.

Как сообщает пресс-служба, в связи с пандемией коронавируса запрет на постоянные рейсы продлен до 22 мая. Это было сделано в связи с продлением в Грузии режима чрезвычайного положения (ЧП). При это в агентстве рекомендовали не приобретать билеты на более поздние даты, так ситуация может измениться.

«Мы призываем граждан пока на приобретать билеты в каком-либо направлении, пока о дате восстановления регулярного воздушного сообщения не будет объявлено официально», — говорится в заявлении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля депутаты парламента Грузии большинством голосов поддержали декрет президента страны Саломе Зурабишвили продлить режим ЧС до 22 мая.

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