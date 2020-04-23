Киев, , 09:17 — REGNUM Украинский государственный концерн «Укроборонпром» разделят на шесть отраслевых холдингов, заявил заместитель генерального директора компании и председатель офиса трансформации концерна Роман Бондарь, сообщила 22 апреля пресс-служба «Укроборонпрома».

"В «Укроборонпроме» готовятся к созданию, по меньшей мере, шести отраслевых госкорпораций, вокруг которых будут консолидированы предприятия по принципу отраслевой синергии компетенций: ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем», — рассказал он.

Бондарь убеждён, что «Укроборонпром» в нынешнем виде неэффективен, поскольку состоит из сотен разрозненных предприятий.

«Что касается самого концерна, то в том виде и в той роли, в качестве которой он создавался, он точно прекратит существование», — подчеркнул чиновник.

Он рассказал, что в ближайшие два года концерн будет координировать трансформационные процессы по созданию шести отраслевых холдингов. За это время команда реформаторов «оздоровит» проблемные активы, осуществит концентрацию производства и продаст избыточное имущество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в 2021 году оборонный заказ Украины может вырасти до 30 млрд гривен или примерно 80 млрд рублей.

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