Киев, 23 апреля 2020, 09:17 — REGNUM Украинский государственный концерн «Укроборонпром» разделят на шесть отраслевых холдингов, заявил заместитель генерального директора компании и председатель офиса трансформации концерна Роман Бондарь, сообщила 22 апреля пресс-служба «Укроборонпрома».
Бондарь убеждён, что «Укроборонпром» в нынешнем виде неэффективен, поскольку состоит из сотен разрозненных предприятий.
Он рассказал, что в ближайшие два года концерн будет координировать трансформационные процессы по созданию шести отраслевых холдингов. За это время команда реформаторов «оздоровит» проблемные активы, осуществит концентрацию производства и продаст избыточное имущество.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в 2021 году оборонный заказ Украины может вырасти до 30 млрд гривен или примерно 80 млрд рублей.
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