Абуджа, , 09:03 — REGNUM Жители стран Африки к югу от Сахары могут лишиться 37 миллиардов долларов США в виде денежных переводов из-за пандемии коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на отчет Всемирного банка.

По прогнозам Всемирного банка, мировые денежные переводы сократятся примерно на 20% в этом году, поскольку экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказывает негативное влияние на деловую активность. Трудящиеся мигранты не будут отправлять домой столько денег, как обычно, потому что их занятость и заработная будут находятся под угрозой.

По прогнозам Всемирного банка, в глобальном масштабе денежные переводы, отправленные в страны с низким и средним уровнем дохода, сократятся примерно на 445 млрд долларов США. Прогнозируется, что сокращение денежных переводов в Африке к югу от Сахары составит 23%, что составит 37 млрд долларов в этом году. Это самый резкий спад в потоке денежных переводов, за счет которых в Африке выживают много семей.

В докладе Всемирного банка также подчеркивается, что стоимость отправки денег в регион примерно на треть дороже, чем в среднем по миру. Средняя комиссия, взимаемая за отправку 200 долларов США, составляет 9%, но для южной части Африки она может достигать 20%.