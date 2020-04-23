Москва, , 08:22 — REGNUM Центральный банк России попросил Министерство экономического развития сдерживать информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бывшего советника президента Сергея Глазьева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из ведомств.

Отмечается, что это связано с сообщением ЕАК от 14 апреля, посвященным стабилизационным мерам на фоне пандемии коронавируса.

В частности, Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на неторговые валютообменные операции, чтобы ограничить вывозы капитала за рубеж, сборы же от налога использовать в общих целях.

В свою очередь, пишет издание, регулятор подверг критике заявление Глазьева. В Центробанке указали, что его слова содержат «ряд неточностей и искажений и несут репутационные риски для совместных мер правительства и ЦБ».

Читайте также: «Стоящая мера!» — экономист об идее Глазьева о налоге на обмен валют

Поэтому, считают в ЦБ, в Минэкономразвития должны «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» Глазьева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя предложение Глазьева, отметил, что деятельность валютных спекулянтов в России можно ограничить, не прибегая к налоговому обложению валютообменных операций.

Директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин также отметил, что пандемия коронавируса поставила вопрос о перестройке капиталистической экономики.

Читайте также: Делягин призвал оздоровить и заменить руководство Центробанка РФ

А также: Необходимая мера — экономист об идее Глазьева обложить налогом обмен валют