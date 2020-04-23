Москва, , 07:52 — REGNUM Арбитраж Москвы отклонил ходатайство кредитора бывшего совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева об ускорении рассмотрения дела о банкротстве должника. Суд в ответ на заявление кипрской компании RUSHFORD CORPORATE LIMITED не нашёл достаточных оснований для его удовлетворения. Дело с требованием признать Ананьева банкротом тянется с марта 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инициатором банкротства российского бизнесмена, который совместно с братом Алексеем Ананьевым был совладельцем банка, выступила зерновая компания «Настюша».

Ранее в ходе банкротного дела кредиторы пытались наложить арест на имущество должника, включая доли в коммерческих компаниях и личный самолёт. Дмитрий Ананьев на сегодня также выступает соответчиком по иску «Промсвязьбанка» о взыскании убытков на сумму 282 млрд рублей.

Заседание по банкротному иску к экс-банкиру по заявлению кипрской компании назначено на 19 мая 2020 года.

Напомним, братья также на сегодня проходят фигурантами уголовного дела о крупной растрате и хищении более 66 млрд рублей из банка.