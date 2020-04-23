Барнаул, , 06:39 — REGNUM В связи с мировой эпидемией коронавируса и введёнными в регионах России жёсткими карантинными мероприятиями, в самом сложном положении оказались, в частности, представители сферы бытовых услуг. В Алтайском крае, к примеру, даже появилась новая коноравирусная реальность — «тайком на работу».

«Народ забрал инструменты из салонов и ушел работать по домам», — сообщает ИА «Амител» со ссылкой на слова владелицы салона красоты в селе Тальменка.

Есть и те, кто назначает процедуру на раннее утро и запирается с клиенткой в салоне, кто-то, наоборот, поздно вечером. Барнаульский оформитель бровей N. рассказала, что ей почти час пришлось вместе с клиенткой прятаться от сотрудников полиции.

Мастер маникюра из Барнаула также подтвердила: она вынуждена работать, приходя домой к клиенткам, и никаких угрызений совести по этому поводу она не испытывает. «Да, я все понимаю: опасный вирус, можно заразиться или заразить. Ну так, может, подскажете, что мне делать? У меня сын, с мужем развелись. Квартира съемная. Не заплачу за нее вовремя — окажемся на улице».

Напомним, в Алтайском крае выявили уже более 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Парикмахерские и салоны красоты не вошли в список предприятий, которым власти разрешили возобновить работу. В ходе одной из пресс-конференций министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что салоны красоты находятся в группе риска по распространению SARS-CoV-2, так как контакт мастера и клиента слишком тесный.

В ответ представители индустрии красоты указывают на общественный транспорт: в салоны автобусов и троллейбусов после сокращения маршрутов люди набиваются плотнее, чем селедки в бочке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе президент России Владимир Путин провёл правительственная совещание, на котором указал на необходимость принятия дополнительных мер поддержки малому и среднему бизнесу, населению и экономике в целом. Но, как сообщала ранее в интервью редакции ИА REGNUM РРОО «Ты не один!» Инна Чемеркина, организовавшая бесплатные консультации для населения, большинство представителей предпринимателей сталкиваются с трудностями при получении поддержки.

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