Курган, , 06:28 — REGNUM В Курганской области создано порядка тысячи вакансий для общественных работ. Об этом заявил заместитель главы региона Владимир Архипов в своём аккаунте в сети «ВКонтакте».

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"На сегодня без средств к существованию осталось немало наших граждан, потерявших работу в один день. Трудоустроится заново также быстро не всегда получается. Мы предлагаем выход — заняться общественными работами», — пояснил цель создания временных рабочих мест Владимир Архипов.

Временные рабочие руки необходимы в сельском хозяйстве, строительстве, благоустройстве, отмечает Архипов.

«Чаще всего работодателями для участников общественных работ являются муниципалитеты. Мы прорабатываем вопрос прямого финансирования для их организации и выплаты заработной платы», — заявил замгубернатора Зауралья.

За временным трудоустройством Владимир Архипов направляет земляков в центры занятости по месту жительства.

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