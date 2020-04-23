Вашингтон, , 06:20 — REGNUM Закрытие крупных мясокомбинатов в Соединенных Штатах не повлияет на продовольственную безопасность страны, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Да, в полной мере обеспечена», — дал свою оценку продовольственной безопасности США американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Tyson Foods закрыла один из своих крупнейших мясокомбинатов в городе Ватерлоо американского штата Вайоминг из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников. По тем же причинам ранее приостановили свою работу предприятия ряда других производителей мяса и мясопродуктов в США.

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