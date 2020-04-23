Якутск, , 06:25 — REGNUM Несмотря на пандемию коронавируса, которая отбирает много средств и времени, в Якутии продолжается строительство жилья и социальных объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Строительство ведётся в сложных условиях — есть недостаток в рабочих кадрах, отмечается рост цен на стройматериалы, проблемы при их импорте.

Глава Якутии Айсен Николаев дал ряд поручений по мерам поддержки строительной сферы.

В 2020 году в республике в эксплуатацию планируется сдать девять школ, четыре детских сада, три дома культуры и шесть спортивных объектов.

В Якутске продолжают строить онкодиспансер и кардиоцентр.

Также готовят к сдаче 500 тыс. кв. метров жилья — несколько домов для переселенцев, детей-сирот, дольщиков.

Что касается нехватки кадров, то на данный момент на стройплощадках работают 872 иностранца и 1019 местных жителей. Недобор — почти две тысячи работников. Есть надежда на безработных и бойцов студенческих отрядов.

«Для тех, у кого нет опыта и квалификации, Айсен Николаев поручил организовать краткосрочные курсы в средних специальных учреждениях, причем не только в Якутске, но и в районных центрах», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, после завершения пандемии коронавируса себестоимость продукции малого и среднего предпринимательства увеличится не менее чем на 15−20%.