Вашингтон, , 06:03 — REGNUM Один из крупнейших мясокомбинатов в американском Ватерлоо, принадлежащий компании Tyson Foods, закрылся после выявления случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников предприятия, сообщает пресс-служба корпорации.

Сообщается, что последнее время предприятие работало на пониженной мощности из-за того, что часть сотрудников была отправлена домой в связи с пандемией COVID-19. Несмотря на это, среди работников мясокомбината все же выявили зараженных коронавирусом. Теперь всем 2,8 тысячам сотрудников придется пройти тестирование на COVID-19.

«Несмотря на наши постоянные усилия по обеспечению безопасности наших людей при выполнении нашей важнейшей роли по кормлению американских семей, сочетание невыходов на работу, случаев COVID-19 и опасений сообщества привело к нашему решению прекратить производство», — заявил глав компании Tyson Fresh Meats.

Ранее ряд других мясоперерабатывающих компаний в США приостановили свое производство из-за пандемии коронавируса. При этом часть американских СМИ не исключает, что из-за приостановки производств в стране может возникнуть дефицит мяса и мясопродуктов.