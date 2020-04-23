Москва, , 05:46 — REGNUM Список системообразующих предприятий России, который одобрило правительство страны, не является постоянным и будет пополняться другими организациями. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, в данный перечень желают попасть все предприятия. При этом Мантуров отметил, что государственная помощь для указанных в списке компаний будет предоставляться, но не всегда сиюминутно.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Минпромторг РФ объявил, что российское правительство одобрило список из 246 системообразующих предприятий России

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